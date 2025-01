Progetto “Il dono del tempo”. Essere volontari? Ecco com’è

Open call per il progetto “Il dono del tempo“. Un modo per celebrare l’impegno del volontariato rhodense. Il 5 dicembre negli spazi di #OP Café di Rho, è stato presentato il progetto "Il dono del tempo", ideato dall’associazione di promozione sociale “Fare diversamente“ che da anni, attraverso il servizio Qui e Ora, si attesta come punto di riferimento per i cittadini del rhodense per la condivisione di informazioni sulle opportunità locali di volontariato.

Davanti a un nutrito gruppo di cittadini attivi, accorsi per festeggiare la giornata internazionale del volontariato, Luca Ceccon, community manager #Oltreiperimetri, ha illustrato le finalità e le modalità di partecipazione per una proposta che si prospetta essere uno degli eventi della primavera in Villa Burba: le porte della sala delle Colonne verranno aperte per mettere in luce e raccontare l’esperienza dell’essere volontario. Saranno coinvolti fino a 20 volontari attivi sul territorio, selezionati attraverso un invito aperto e un questionario a cui è possibile accedere fino al 15 febbraio tramite l’apposito form: "Qui e Ora: cerchiamo storie, esperienze ed emozioni".

"Rafforzare la rete dei volontari è un impegno assolutamente positivo. Tante iniziative si reggono sull’impegno appassionato e quotidiano di persone che dedicano agli altri spazi della loro vita. Questa iniziativa mette in risalto tutto questo ed è un modo per dire grazie a tutti i volontari, attivi in diversi ambiti", dichiara l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi.

Come spiega Silvia Beillard, direttrice artistica e curatrice della mostra-evento, ogni partecipante avrà l’opportunità di condividere la propria esperienza attraverso una video-intervista o un ritratto fotografico che verrà stampato e diventerà parte integrante dell’allestimento finale della mostra. Antonino Lattuca, presidente di "Fare Diversamente Aps", immagina l’evento come un momento conviviale dove rafforzare la rete di volontari e incoraggiare nuovi cittadini ad avvicinarsi a questo mondo. Il progetto coordinato da Fare Diversamente APS è reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione con #Oltreiperimetri e con il Comune di Rho.