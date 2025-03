Progetto "Digital Transformation". Le imprese a lezione da Geico

Geico ha aperto le sue porte per ospitare la terza tappa del progetto formativo "Digital Transformation" dedicato alle piccole e medie imprese lombarde. Un’iniziativa promossa da Made Competence Center Industria 4.0 all’interno del progetto M.I.A. Lombardia European Digital Innovation Hub. Geico Spa è un’azienda leader a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti automatizzati, chiavi in mano, per la verniciatura delle scocche automobilistiche. "Da sempre crediamo fortemente nella collaborazione con la comunità scientifica e tecnica perché l’innovazione non deriva dallo sforzo di un singolo, ma da un gruppo di più persone che portano diverse esperienze ed expertise anche da altri mercati, industrie e ambiti tecnologici - ha dichiarato Daryush Arabnia, presidente e amministratore delegato di Geico, che ha ospitato 15 piccole e medie imrprese -. In particolar modo, crediamo fortemente nella collaborazione con il Made, che già di per sé è un insieme di conoscenze scientifiche derivanti dal mondo universitario e da tante società altamente tecnologiche, e siamo certi che porti a un grandissimo valore aggiunto per i nostri stakeholder, e dunque per l’azienda e per i nostri clienti". L’incontro è stato ospitato nella sede di Cinisello ed è stato dedicato al tema dell’open innovation, con un focus sull’esperienza di trasformazione digitale dell’azienda, fondata nel 1963 e tuttora a conduzione familiare. "Questo percorso conferma il crescente interesse delle aziende lombarde verso i temi della digitalizzazione - ha commentato Marta Rispoli, responsabile Formazione di Made -. Stiamo sviluppando uno spin-off dedicato al change management 5.0, per supportare le pmi nell’affrontare le sfide del cambiamento all’interno dei loro percorsi di trasformazione digitale". L’idea è permettere alle pmi di "confrontarsi con imprese d’eccellenza e di acquisire strumenti concreti per accelerare il proprio processo di digitalizzazione".Laura Lana