Progetti finanziati dal Pnrr, date da rispettare. La corsa contro il tempo per non sforare

È corsa contro il tempo per la realizzazione dei progetti sostenuti da fondi del Pnrr. Lavori per la riqualificazione di piazza Garibaldi in corso mentre tutto è ancora fermo per il progetto del tunnel sotto il ponte della ferrovia sulla sp45, strada per Rivolta, e quello per il prolungamento della passerella ciclopedonale in stazione ferroviaria. Lavori finanziati con fondi del Pnrr da terminare entro il 2026, una data sempre più vicina che apre a preoccupazioni sulle lungaggini burocratiche che minano le tempistiche da rispettare. "Come Comune siamo pronti a dare il via ai lavori - così l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cerri - le gare per l’assegnazione per l’esecuzione di quelle opere pubbliche sono già state assegnate.

Tutto è però in stand-by, in attesa di risposte da Rfi e da parte di Enel per i cavi presenti nel posto per l’intervento del tunnel sotto il ponte della stazione ferroviaria. C’è una tempistica da rispettare, auspichiamo di avere il via libero dai due enti". Il tunnel da scavare nel pilastro di sostegno del ponte della ferrovia sulla sp45 strada per Rivolta, che blocca il tragitto della ciclabile per la frazione di Cascine San Pietro, avrà il costo di 700mila euro. Sono invece poco meno di 1,8 milioni di euro quelli che riguardano il prolungamento della passerella ciclopedonale, al momento operativa solo per l’attraversamento della tangenziale, che attraverserà la strada ferrata. Un’opera pubblica stradale, quest’ultima, che consentirà a pedoni e bici di raggiungere dal centro città il piazzale della stazione da viale Rimembranze dove trovano spazio servizi legati al deposito bici, hub dei pullman e bar prossimo alla sua riapertura. S.D.