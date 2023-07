Progetti al voto a Pioltello Niente "parcheggio dell’amore" Si punta al rilancio del Satellite

di Barbara Calderola

"Decidilo tu", a Pioltello 9.400 preferenze stringono la rosa dei progetti in corsa per accaparrarsi i fondi del bilancio partecipato a 30 su 44, bocciato il parcheggio dell’amore, più di un’idea punta al recupero del Satellite, la periferia difficile dello stupro di qualche giorno fa della studentessa sedicenne che rientrava dalla festa del suo compleanno. Al fotofinish anche il camper della salute per cancellare la povertà sanitaria. La scelta tra i vincitori, tre, uno per area - Giovani, No-profit e Sostenibilità - in palio 300mila euro, il 14 e 15 ottobre, alle urne residenti e city-user, lavoratori e studenti e amanti della città in arrivo anche da fuori. Le proposte in finale "evidenziano il desiderio di vedere riqualificati e valorizzati quartieri e alcuni spazi comunali, puntano a un potenziamento delle strutture sportive, oppure chiedono di realizzare luoghi dove socializzare e coltivare le proprie passioni", spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto che ha la delega all’iniziativa. Si entra così nella fase conclusiva del piano, da qui alle urne gli autori dei programmi dovranno andare a caccia di consenso. "Bisogna raccontare la propria proposta a quanti più concittadini possibile, illustrarne dettagli e validità – ancora Gaiotto – e soprattutto spiegarne le ricadute positive per la comunità. Gruppi, associazioni e singoli si stanno già organizzando per pianificare eventi di presentazione, incontri nei rioni, volantinaggio porta a porta e tutto quanto possa essere utile per far conoscere le idee in gara".

Anche l’amministrazione si rimbocca le maniche, il 9 settembre si terrà il primo appuntamento pubblico di promozione al Parco Bambine e Bambini di Chernobyl, in occasione dell’abbinamento di ciascun progetto al numero che comparirà sulla scheda di voto. Nuova puntata di un iter che da maggio è sbarcato nei bar e nei negozi con le urne per fare proseliti. Fra poche settimane, il verdetto definitivo, nel frattempo i curiosi possono portarsi avanti consultando le proposte sul sito www.decidilotu.it.