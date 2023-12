"Progetti al palo. Il Comune non si muove"

"Opere zero, progetti al palo. A un anno e mezzo dalle elezioni vediamo solo un paese fermo e immobile". Affondo natalizio della coalizione di minoranza Voce di Milena Olini (nella foto), all’attacco della Giunta Vadori in un polemico volantino: fra i temi il mancato avvio del nuovo polo scolastico, lo stallo del Pgt, la mancata messa in sicurezza di via Milano e le altre opere a oggi incompiute. "Chiediamo che siano mantenuti gli impegni presi con la comunità". Dal Comune il sindaco Massimo Vadori: "Attacco ingiustificato, il lavoro prosegue e sulla scuola c’è un percorso intrapreso. Di cui la minoranza è a conoscenza". La nota, diffusa nei giorni scorsi dalla lista di centrodestra.

"È passato un anno e mezzo dalle elezioni comunali, e a noi di Voce sembra non siano ancora state iniziative le varie opere promesse dall’Amministrazione in campagna elettorale. Ci chiediamo a che punto siano la realizzazione del polo scolastico, il nuovo quartiere residenziale, la famosa Porta sud, la messa in sicurezza promessa per via Milano a rischio allagamenti. Ma non sono partite nemmeno opere come la riqualificazione della piazza della metropolitana, il campo da calcio sintetico, le aree cani e le manutenzioni". Così il sindaco. "Stiamo lavorando su tutti i progetti e la minoranza lo sa. Se vi sono obiettivi problemi sulla Porta sud, causa stallo del recupero di Cascina Gogna, per la scuola vi sono novità importanti. Abbiamo scelto, con convinzione, di affidare a due professioniste un percorso partecipato per coinvolgere la cittadinanza: è in via di distribuzione un questionario, sono in corso incontri con parrocchie, associazioni, scuole e famiglie, vogliamo raccogliere spunti su come il paese desidera la futura scuola. In primavera tireremo le somme e si procederà con la fase operativa".M.A.