Procura senza personale. In aiuto arrivano i volontari

Carenza di organico alla Procura di Varese: in aiuto arrivano tre volontari dell’Anfi (associazione nazionale finanzieri d’Italia) che prenderanno servizio negli uffici giudiziari di piazza Cacciatori delle Alpi, una risposta concreta per cercare si sopperire alla carenza di personale, situazione nota da tempo. I numeri che fanno capire il problema: sono 15 i dipendenti che mancano nel settore amministrativo della procura varesina sui 37 previsti in organico. L’annuncio dei rinforzi è arrivato l’altro giorno alla presenza del procuratore di Varese Antonio Gustapane, del comandante della guardia di finanza di Varese, il colonnello Fabrizio Rella, e del presidente dell’Anfi Varese, il maresciallo aiutante Lorenzo Lippolis, uno dei tre volontari che prenderanno servizio negli uffici giudiziari. Gli altri pronti a prendere servizio sono il maresciallo Giacomo Scelba e il brigadiere Pasquale Gargiulo.

Ha detto il procuratore di Varese Gustapane: "Esprimo al colonnello Rella e al presidente Lippolis la profonda soddisfazione per il contributo che i tre soci dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia potranno dare alla procura di Varese. Soprattutto questo arriva in occasione dei 250 anni di fondazione della guardia di finanza, occasione per ricordare la competenza e la dedizione con cui le Fiamme gialle operano in sinergia con le altre forze di polizia e con le istituzioni locali". Ha concluso: "Sono profondamente grato nei confronti dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia per l’aiuto fornito alla procura attraverso l’attività di volontariato offerta dai tre iscritti in congedo, così da dare un contributo alle attività della procura".R.Va.