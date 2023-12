Processione e fiori poi panettone per tutti

Festa dell’Immacolata a Bresso con la tradizionale e seguita processione sacra alla statua de "La Castela". Oggi pomeriggio ci sarà la rituale commemorazione della Madonnina in arenaria posta sulla stele della centrale piazza Immacolata, con l’omaggio delle corone e dei vasi floreali. Si comincia alle 15 con il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale "Santi Nazaro e Celso" di via Roma. A seguire, partirà la processione con i fedeli per poche centinaia di metri fino in piazza Immacolata, dove i volontari delle associazioni deporranno i fiori nell’aiuola stradale, mentre il parroco di Bresso salirà su una gru per sistemare una corona proprio ai piedi de "La Castela". Al termine della cerimonia, nella limitrofa area pedonale della piazza, il Centro sociale anziani di Bresso offrirà ai partecipanti fette di panettone e cioccolata calda. G.N.