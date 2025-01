Principio d’incendio nella sede municipale e in un appartamento

Principio d’incendio sul tetto del palazzo comunale di Melzo evacuato di prima mattina, arrivano i vigili del fuoco. Tutto si è risolto in un po’ di fumo e trambusto. I dipendenti sono rientrati negli uffici, unico disagio lo stop della caldaia. Il municipio è quindi rimasto al freddo. "Si sta lavorando – così ieri mattina il vicesindaco Lino Ladini – per ripristinare il riscaldamento il più rapidamente possibile". All’origine del fatto probabilmente una parziale ostruzione da fuliggine di una canna fumaria.

Non è stato il solo allarme rogo scattato in città, nel pomeriggio è successo di nuovo in un appartamento in via Vittorio Veneto. La colonna di fumo dal tetto si è sprigionata anche qui pare per problemi a una canna fumaria. La strada è stata chiusa con il nastro bianco e rosso per permettere ai pompieri di riportare la situazione alla normalità. Tanta paura, disagi, ma nessun ferito. Sul posto anche la polizia locale per gestire la deviazione del traffico e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Bar.Cal.