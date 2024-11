Primaria da ristrutturare. È corsa contro il tempo

L’elementare “Papa Giovanni XXIII“ ritornerà nella sua storica sede di via Bologna dall’attuale “Scuola Satellite“ (allestita nell’edificio comunale di via Lurani dall’estate 2023) per il prossimo anno scolastico. Questo obiettivo diventa sempre più realistico, visto che i lavori per la riqualificazione della struttura didattica di via Bologna sono ripresi da poco, dopo che gli interventi si erano fermati negli scorsi mesi primaverili-estivi e non erano proseguiti nel rispetto del cronoprogramma prestabilito. Grazie ai solleciti dell’ufficio tecnico comunale e ai controlli della polizia locale cittadina, il Comune di Bresso ha più volte contestato alle aziende coinvolte le mancanze sulle tempistiche, con il rischio di un ritardo nel rientro delle classi, come specificato dal sindaco bressese Simone Cairo in alcune lettere indirizzate alle famiglie degli scolari. Lo scorso 7 ottobre, il consorzio vincitore dell’appalto ha quindi sostituito l’azienda incaricata, disponendo la revoca alla ditta esecutrice dei lavori, e ha reperito la disponibilità di un’altra azienda consorziata; quest’ultima, dopo i doverosi passaggi tecnici e amministrativi, ha riattivato il cantiere.

"Ho fatto un sopraluogo nella scuola di via Bologna. – spiega il sindaco Cairo –. Gli interventi sono ripresi ed è fondamentale recuperare il tempo perso in precedenza. Voglio segnalare che il cantiere sarà attivo 7 giorni su 7, compresa la domenica. Ci perdoneranno i cittadini che vivono accanto alla scuola, che sentiranno i lavori anche nei giorni di festa, ma vogliamo chiudere il cantiere nella primavera del 2025". Attualmente sono in corso di realizzazione sia il controsoffitto antisfondellamento sia le fondamenta del rinforzo strutturale sul lato del giardino interno: invece, la palestra scolastica della “Papa Giovanni XXIII“, ora utilizzata per diversi corsi di ginnastica, sarà riqualificata a partire dalla prossima estate.

Giuseppe Nava