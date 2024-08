Primaria, basta allagamenti nel cortile

Niente più allagamenti durante le piogge battenti all’elementare di Cambiago, il Comune ha rifatto la pavimentazione in porfido e il cortile su via Veneto con la pendenza giusta. Prima c’era il cemento, decisamente meno appagante dal punto di vista estetico. La pietra scelta come nuova soluzione "è più resistente alle intemperie e all’usura – spiega il Comune – la decisione non è stata causale, per i nostri ragazzi vogliamo il meglio, anche in senso ecologico, adesso è tutto più sostenibile".

Con questo intervento è stato risolto anche il problema del drenaggio e dello scarico dell’acqua piovana "in corrispondenza dell’ingresso principale grazie anche alla realizzazione di una grata e di una nuova connessione con la fognatura". Niente più piedi a mollo, dunque, per i ragazzi a causa delle bombe d’acqua che con la febbre del pianeta che sale capitano ormai in tutte le stagioni. Ogni estate l’amministrazione monta un cantiere all’istituto, tassello dopo tassello sta sistemando l’edificio, negli anni scorsi è stato realizzato anche il prato sul retro. Bar.Cal.