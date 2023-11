Prima della Scala senza il presidente Mattarella. Chi ci sarà nel palco reale?

-Milano, 27 novembre 2023 – Prima della Scala senza il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella infatti non dovrebbe essere presente il 7 dicembre al Don Carlo che aprirà la stagione lirica del teatro alla Scala.

Chi nel palco reale?

Nel palco reale - secondo quanto si apprende – ci saranno invece il presidente del Senato Ignazio La Russa, accanto al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al governatore della Lombardia Attilio Fontana.Ad assistere all'opera di Verdi ci saranno anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e quello della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Mattarella, superstar

Il Capo dello Stato è sempre stato presente negli ultimi anni alle inaugurazioni scaligere, dove il pubblico gli ha sempre tributato lunghi applausi. Due anni fa, alla fine del suo primo mandato al Quirinale, Mattarella oltre a una standing ovation ricevette anche una richiesta di 'bis' da parte degli spettatori.

Assente anche Meloni

Lo scorso anno nel palco centrale, oltre al presidente della Repubblica, era presente anche la premier Giorgia Meloni. Quest'anno nessuno dei due sarà presente per l'opera diretta da Riccardo Chailly con la regia di Lluís Pasqual e un cast che include Anna Netrebko, Elina Garanca, Luca Salsi, Michele Pertusi e Francesco Meli.

Biglietti e diretta

I biglietti sono già esauriti non solo per l'inaugurazione, che sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 1, ma anche per le successive cinque repliche mentre restano alcuni posti per le recite del 30 dicembre e del 2 gennaio.