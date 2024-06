Milano, presidio per la Palestina davanti al consolato degli Stati Uniti

Milano, 14 giugno 2024 – Si sono dati appuntamento alle 18 di fronte al consolato degli Stati Uniti per protestare contro la guerra a Gaza. In circa duecento, appartenenti alle associazioni e comunità palestinesi, hanno portato bandiere, cartelloni, microfoni. “Gaza è la fotografia della morte irreversibile della civiltà occidentale”. Gran spiegamento di forze e vie chiuse, ma la manifestazione si è svolta in massima tranquillità. Erano presenti anche dei bambini che sventolavano la bandiera palestinese.

Nella striscia di Gaza morti e feriti si contano a decine di migliaia da dopo il 7 ottobre, giorno dell’attacco dei miliziani di Hamas contro Israele. La durissima, feroce, rappresaglia di Tel Aviv va avanti da oltre otto mesi.