Presentato il restyling di piazza Associazioni

Nonostante le proteste di comitati e ambientalisti, sul restyling di piazza delle Associazioni - e sul conseguente abbattimento delle 13 piante che oggi vi si affacciano - il Comune tira dritto. Come spiegato ieri dal sindaco Vito Bellomo, l’assessore all’urbanistica Lorenzo Pontiggia e il progettista Alessandro Trevisan, la piazza sarà riqualificata attraverso il rifacimento della pavimentazione, la piantumazione di 38 alberi al posto degli attuali 13, la creazione di panchine e un nuovo impianto d’illuminazione pubblica. Saranno inoltre ricavati degli spazi verdi, dove i più giovani potranno anche sdraiarsi e studiare, sul modello dei campus universitari. Con un camminamento centrale che richiama la matrice storico-architettonica dell’area, un tempo sede della fabbrica Monte Martini, la piazza resterà ad uso esclusivo dei pedoni.

"L’obiettivo è renderla più fruibile, mentre oggi è sotto utilizzata - ha spiegato il sindaco -. Impossibile mantenere le attuali alberature, che sono fuori scala, hanno grandi radici e producono resina in eccesso; le piante saranno comunque sostituite e il loro numero risulterà triplicato rispetto a quello odierno". Il sindaco si è detto disponibile a promuovere sul tema un’assemblea pubblica, come richiesto dalle associazioni che stanno cercando di salvare i 13 alberi dall’abbattimento, ma i contenuti del progetto non sembrano essere in discussione. Del costo di 650mila euro, i lavori partiranno entro l’anno e avranno una durata di 270 giorni. Il restyling della piazza si inserisce in un più ampio programma che prevede anche il (già avviato) recupero dell’ex palazzina Inps, destinata a diventare la sede della polizia locale e dell’ufficio tecnico del Comune.

