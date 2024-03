"Preoccupati per la deriva dell’Anpi"

"In queste ore di turbamento e profonda riflessione per la comunità dell’Anpi e per tutti noi che condividiamo i valori della Resistenza e dell’impegno civile, vogliamo esprimere a nome dell’intera Comunità Ebraica di Milano la nostra più sincera vicinanza e gratitudine per il delicato e fondamentale ruolo che Roberto Cenati ha ricoperto all’interno dell’Anpi di Milano". Lo sottolinea in una nota la Comunità ebraica di Milano dopo il passo indietro di Cenati (nella foto): "La decisione delle sue dimissioni – si legge ancora – matura in un contesto di crescente preoccupazione per una deriva che allontana l’Anpi dai suoi principi fondanti, e testimonia un coraggio e un’integrità che non possono che suscitare in noi ammirazione e rispetto".