Prende a pugni chi vuole aiutarlo Bloccato e sottoposto a Tso

Era in completo stato di alterazione un senegalese che, l’altra notte, ha preso a pugni un uomo in via IV Novembre. L’uomo era per strada svestito, urlava parole senza senso e dava in escandescenze. Alcune persone hanno provato ad avvicinarsi per aiutarlo, ricevendo però soltanto insulti e invettive. Un 50enne ha provato a chiedergli cosa potesse fare per lui. Il senegalese gli ha dato un pugno così forte da rompergli due denti. Per il giovane straniero è scattato il trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale di Garbagnate.