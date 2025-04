Premio i giovani artisti: "Artigiani del futuro"

Crescono giovani talenti creativi a livello planetario. La giuria del SaloneSatellite Award, presieduta da Paola Antonelli, curatrice del settore architettura e design del MoMa, ha scelto i quattro progetti vincitori, fra gli oltre 130 candidati della quattordicesima edizione del premio che era focalizzata sul saper fare artigianale.

Il primo premio è andato a Kazuki Nagasawa dello studio giapponese Super Rat per Utsuwa-Juhi Series, vasi e contenitori che reinterpretano l’artigianato giapponese che preserva storia e cultura, utilizzando la corteccia come materiale principe e tecniche di tintura tradizionali, per creare forme diverse e ridurre l’impatto della produzione.

Il secondo premio va all’olandese Luis Marie per Plissade, uno schermo interamente tessile, irrigidito senza leganti o adesivi, che reinventa le tradizionali tecniche di plissettatura per un divisorio ondulato autoportante, che apre nuove possibilità per i tessili per la casa. Il terzo va all’italiano Riccardo Toldo per la lampada Fil Rouge: un filamento quasi invisibile prende vita quando alimentato ai poli opposti. Ispirato al filo rosso, che si dice leghi i destini, il suo aspetto fragile nasconde una potenza illuminante fino a 1200 lumen.

Hanno vinto le tradizioni più antiche, rinnovate per rispondere alle esigenze del design contemporaneo, nei progetti avanziati dai designer under 35 candidati al SaloneSatellite Award 2025, che hanno saputo raccogliere la sfida con idee mature e una riflessione concreta sul futuro dell’arredo. Più che nelle forme, nei materiali e nei processi. I giovani talenti si sono ispirati a settori eterogenei, ponendo particolare attenzione alla circolarità di materiali e componenti, e impegnandosi nella sfida di progettare soluzioni quanto più possibile monomateriche.

"L’artigianato è essenziale per il progresso e cruciale anche nel mondo odierno alimentato dall’intelligenza artificiale e dalla stampa 3D. Non è solo un modo per comprendere la cultura materiale di altri popoli", ha detto Antonelli.

St.Con.