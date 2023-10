Premio Cittadinanza Onoraria a Trezzo: Dal Maresciallo al Patron del Salumificio

Dal maresciallo al patron del salumificio, Trezzo manda in passerella le proprie energie migliori. Cittadinanza onoraria per il luogotenente dell’Arma Marco Bennati, l’eroe della porta accanto insignito più volte in passato per il suo coraggio e la sua abnegazione, e ora anche la città si accoda. Stesso grado per Vittore Beretta, fondatore dello storico marchio del food e per la preside Patrizia Santini. Sul fiume torna la Situla d’oro, la cerimonia più attesa e l’ambita anfora con il coperchio va a don Giovanni Afker, coadiutore dell’oratorio negli anni Sessanta, favorì la nascita dell’Aurora Basket e spianò la strada al gruppo Scout che ha lasciato il segno, qui. Premiati anche l’artista Alberto Ponno, griffe, grazie alle sue opere con l’aerografo, di importanti case automobilistiche nel mondo e il donatore Avis Mario Comotti, simbolo di generosità. Benemerenze sono state consegnate alla libreria "Il Gabbiano", storico polo culturale", ad Anna Maria Margutti che per anni si è occupata del marito malato di Sla e all’Asd Trezzo per l’impegno e il valore che lo sport ha per i ragazzi.

Un riconoscimento speciale è andato ad Angelo Mauri, Domenico Vescia e Cristian Bonomi per le ricerche e l’organizzazione della kermesse a cadenza quadriennale. Per tutti l’emozione di vedere il proprio nome finire nell’albo d’oro del Comune. A consegnarli un’altrettanto emozionata sindaca. Silvana Centurelli in fascia tricolore ha reso merito a nome della comunità a chi si è distinto in diversi campi: cultura, sociale, impresa, lavoro, volontariato. A ogni edizione le candidature vengono esaminate da una commissione, l’appuntamento nato nel 1996 "è entrato nel cuore dei trezzesi - ha detto il primo cittadino all’inizio della cerimonia - è un’occasione solenne durante la quale celebriamo i meriti eccezionali di alcuni di noi. È uno dei momenti pubblici più significativi perché ci permette di esprimere gratitudine e ammirazione".

Bar.Cal.