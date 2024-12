Premio a Catia Acquaviva e Danilo Esposito

Premiate due eccellenze del territorio, i paladini dell’ambiente e della solidarietà. Catia Acquaviva, presidente dell’associazione Ape Natura Odv, e Danilo Esposito, vice presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato Sud Milanese, sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia si è svolta nella sala delle colonne della Prefettura di Milano dove hanno ricevuto i diplomi onorifici del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Catia Acquaviva è la presidente dell’associazione Ape Natura e gestisce due oasi naturalistiche a Rozzano. Il suo impegno per la tutela della flora e della fauna hanno garantito la tutela dei polmoni naturalistici cittadini e molto altro. Danilo Esposito, già ispettore provinciale dei Giovani Cri, è dal 2012 al vertice della delegazione intercomunale della Cri Area milanese sud, con sede a Opera.

L’impegno della delegazione del Sud Milano della Cri è quotidiano e a 360 gradi su tutto il territorio. "L’amministrazione comunale esprime le più vive felicitazioni per questo meritatissimo riconoscimento. L’opera di Catia e Danilo sono un esempio per tutta la comunità locale, un prezioso patrimonio per il nostro territorio e un bene comune per l’intero Paese", sono le parole di Lucia Galeone, assessore all’Ambiente e al decoro urbano in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Mas.Sag.