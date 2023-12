Premio a Babbo Natale maestro di solidarietà: "Donare è divertente"

È il Babbo Natale di Cinisello Balsamo, con la sua slitta autocostruita in giro per le piazze, la presenza ai mercatini e gli auguri e i doni portati in diversi luoghi di aggregazione e anche, nei giorni scorsi, all’ospedale Bassini. Durante un evento al Pertini, il sindaco Giacomo Ghilardi ha voluto premiare Marco Mora. "Un grazie speciale a Marco, alias Babbo Vo.Ci, che da 25 anni si dona alla comunità per portare gioia e spensieratezza". Cittadino attivo in più ambiti, Mora è la colonna portante insieme a sua moglie di Vo.Ci, la rete del volontariato locale che anche in queste feste ha animato diversi luoghi con banchetti informativi, vendita di oggetti regalo delle associazioni, musica con la Bombardino Band. "Per me è un modo di contribuire all’animazione della città, per bambini e non solo. Mi diverto, finché potrò andrò avanti". La.La.