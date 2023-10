Premiato l’impegno. Assegni a 7 ragazzi

Sette studenti meritevoli sono stati insigniti di una borsa di studio da mille euro per proseguire gli studi e avviare la loro carriera. La cerimonia s è tenuta alla Fondazione Mazzini."Consegnare queste borse di studio ai nostri studenti è un momento importante. Anche attraverso l’intitolazione a Balilla Paganelli, si ricorda la vocazione del nostro lavoro: preparare i nostri ragazzi affinché possano avere successo nella vita professionale e possano costruire a far crescere e a rendere migliore la nostra comunità", ha spiegato il presidente della Fondazione Marcello Mariani. La commissione, presieduta dal professor Francesco Malaspina, ha assegnato il riconoscimento a Giulia Tarasco (settore Acconciatura), Merelin Rinderos Leon Hilary (Acconciatura), Nasr Fares (Elettricista), Francesco Vazzano (Meccanico A), Marco Grasso (Meccanico B1), Andrea Minasi (Ristorazione) e Roberta Cagnetta (Sala bar).

"Da quest’oggi sapete che avete una grande responsabilità, non soltanto perché avete ricevuto la borsa di studio, ma perché con il vostro impegno avete dimostrato di avere a cuore il bene della nostra società. Le qualità che voi avete, tutto il bene che desiderate fare con la vostra professionalità, potete approfondirli e potenziarli attraverso lo studio", ha commentato il prof Malaspina rivolto ai sette premiati durante la cerimonia alla presenza di famiglie, istituzioni e anche aziende del territorio. La borsa di studio Balilla Paganelli è stata creata alcuni anni fa per ricordare in modo concreto la figura dell’industriale cinesellese, che nel Novecento ha influenzato positivamente una parte importante della storia industriale e sociale della città di Cinisello Balsamo.

