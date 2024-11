Premiati oltre 80 atleti: "Siete il nostro orgoglio"

Dalle pallavoliste dell’under15 della Polisportiva Rondinella alla squadra di baskin della Posal, passando per gli atleti che hanno ottenuto risultati a livello nazionale, facendo grande il nome di Sesto, fino alle ginnaste rossonere del Geas. Nel salone di SpazioArte sono stati premiati i sestesi meritevoli e quelli che si sono distinti nella stagione sportiva 2023-2024. Oltre 80 atleti sono stati festeggiati così da tutta la città. "Abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo rivissuto le loro imprese, in una grande serata dedicata e ricca di emozioni – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano –. A Sesto lo sport è una priorità: promuoviamo le attività, riqualifichiamo gli impianti e portiamo avanti un piano di rinnovo delle palestre scolastiche". La manifestazione è stata organizzata dalla Consulta dello sport. "Siamo orgogliosi del grande successo della manifestazione che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti noi. È stato un onore celebrare i nostri atleti e il loro straordinario impegno – ha spiegato Barbara Marzano della Consulta –. Ogni partecipante ha condiviso storie toccanti e testimoniato la passione per lo sport. Grazie alle famiglie, agli allenatori e a tutti i sostenitori". La.La.