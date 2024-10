Premiata l’eccellenza di Tombolini

Nel Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico, è stato Silvio Calvigioni Tombolini, direttore commerciale, marketing e comunicazione dell’azienda, a ritirare il premio “Le Marche una regione da Podio” assegnato dalla manifestazione ideata da Vladimiro Riga. Un evento, alla sua seconda edizione, che ha visto tra i suoi protagonisti anche Tombolini, che ha fatto della sartorialità italiana il suo tratto caratteristico esportando in tutto il mondo il suo dna marchigiano doc.. "Le nostre radici nel territorio sono una questione di famiglia e di cuore, come dimostrano le numerose iniziative che portiamo avanti per valorizzarlo, celebrando e tutelando l’apporto delle maestranze che trasmettono il loro know how alle nostre creazioni e mantenendo un legame forte con il suo passato per portarlo nel futuro" ha commentato Silvio Calvigioni Tombolini. E infatti del rapporto con la sua terra Tombolini ha fatto un asset vincente che, negli ultimi tempi, si è tradotto nella riqualificazione della sua storica sede, negli investimenti sul capitale umano locale e nella nascita della Fondazione Eugenio Tombolini che, tra i programmi, prevede anche una scuola sartoriale.