Premiata l’Asst: "Promuove la salute"

L’Asst Rhodense è tra le aziende premiate con la targa “Luogo di lavoro che promuove la salute“ di Ats Città metropolitana di Milano. Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito dell’evento “Connettiamoci! Aziende e territorio: fare rete per la salute“.

L’azienda ospedaliera è tra le 250 che rientrano nel programma Workplace health promotion (Whp) che ha come obiettivo la promozione di cambiamenti organizzativi all’interno dei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli all’adozione e alla diffusione di stili di vita salutari e quindi anche alla prevenzione delle malattie croniche.

Nel caso dell’Asst Rhodense l’attestato ricevuto premia dieci anni di impegno per la promozione della salute e del benessere negli ambienti di lavoro: una campagna informativa sulla corretta alimentazione avviata nella mensa aziendale e sul sito internet, il contrasto al fumo e l’aiuto al superamento del tabagismo con il coinvolgimento del Centro antifumo di Passirana, cartelli in ogni ascensore degli ospedali per promuovere l’uso delle scale e una campagna informativa dell’attività motoria con la creazione di gruppi di cammino.

Azioni sono state promosse anche per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Per il contrasto alle dipendenze sono stati proposti corsi di formazione su alcol, droghe e gioco d’azzardo ed è stato istituito il "Gruppo moltiplicatori dell’azione di prevenzione e promozione alla salute".

