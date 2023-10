Premi ai benemeriti cittadini di San Giuliano Milanese

Dagli infaticabili volontari alle botteghe storiche, pioggia di premi per i cittadini benemeriti. Con la consegna delle targhe da parte del Comune, San Giuliano ha reso omaggio a chi si è distinto nei più svariati ambiti, dal sociale al commercio, dall’artigianato al mondo delle parrocchie. E così, le benemerenze civiche sono state tributate a Sergio Rossi, classe 1932, da sempre emblema dei valori anti-fascisti e democratici, e a Rosangela Passera, fondatrice del circolo Acli di Sesto Ulteriano e attiva nel gruppo missionario locale, col quale ha partecipato anche a una trasferta in Uganda. Premiato inoltre Roberto Tampone: la sua lunga militanza negli Scout Agesci – questa la motivazione della benemerenza - è "la testimonianza del suo spirito di servizio, della sua naturale propensione ad aiutare il prossimo e sostenere lo sviluppo complessivo della comunità". Per la sezione "commercianti e artigiani storici", un riconoscimento al parrucchiere Pasquale Castiglia, al gommista Giuseppe Laterza e al fondatore del negozio Shic Moda Davide Siboni. Un premio anche alla famiglia Pellegrini, titolare dell’omonima farmacia diventata un punto di riferimento per la comunità locale. Il presidio sanitario di via Cervi è arrivato quest’anno a festeggiare il 50esimo di attività. Alla presenza del sindaco Marco Segala e dei suoi assessori, la consegna di targhe e attestati in piazza Vittoria, nel pomeriggio di domenica, ha rappresentato un’occasione per riflettere sulle eccellenze e i talenti che San Giuliano ha saputo esprimere nel tempo e che, in più di un caso, continuano a contribuire al benessere della comunità. Attestati di merito sono stati consegnanti anche agli studenti-modello.

La cerimonia s’inserisce tra gli eventi di Festa in città, kermesse ricreativa e culturale che resterà in agenda fino al 9 ottobre.

A.Z.