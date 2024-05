Preleva con carte di credito rubate a un 82enne: in manette tre persone

Sono stati smascherati da un carabiniere fuori servizio i tre individui che a Sesto hanno utilizzato indebitamente le carte di pagamento di un anziano 82enne sottraendogli ben 2.500 euro. Il militare ha notato una donna che stava effettuando un prelievo a uno sportello bancomat in viale Casiraghi: era mascherata da un cappello e da una mascherina chirurgica e aveva con sé diverse carte di pagamento. Poi ha raggiunto due uomini a bordo di un veicolo. Il militare si è quindi messo a pedinare l’auto in attesa dell’arrivo dei colleghi che nel frattempo aveva allertato. Arrivati in supporto, i carabinieri hanno fermato i tre: una donna di 26 anni italiana e censurata e due uomini di 33 e 34 anni anche loro italiani e con precedenti. I militari hanno rinvenuto 2.500 euro in contanti. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che i prelievi erano stati effettuati indebitamente tramite carte di pagamento intestate a un 82enne sestese al quale erano state sottratte senza che se ne accorgesse mentre si trovava in un bar a Milano. La donna è stata arrestata e i due uomini denunciati.

La.La.