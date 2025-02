Pregiudicato ricercato per furto trovato e fermato dopo la fuga

Un controllo di routine sulla provinciale, l’auto è senza revisione e i due a bordo senza documenti e senza patente. Uno dei due, il passeggero, riesce dileguarsi a piedi mentre i vigili redigono i verbali. Si è conclusa con le manette, 48 ore dopo, la fuga dell’uomo, un cileno pluripregiudicato per furto, su cui pendevano vari ordini pregressi di custodia e che probabilmente trovava rifugio in casa di qualche amico in città. Ora si trova a San Vittore. Un’operazione "frutto dell’azione brillante degli agenti, supportata dalle tecnologie". Tutto è iniziato l’altra mattina, quando gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt alla vettura. Gli agenti erano concentrati sui verbali a carico del conducente, privo di qualsiasi documento patente inclusa, quando il passeggero a bordo è riuscito a uscire dall’abitacolo e a correre via, facendo perdere le tracce. Immediatamente è scattata la “caccia“. Un primo preziosissimo aiuto è stato dato dalle telecamere di videosorveglianza, "hanno consentito – così una nota – di raccogliere informazioni e monitorare i movimenti del latitante e dei suoi complici fino al momento della localizzazione". Rintracciato il soggetto, la “trappola“: quando è stato fermato stava apprestandosi a lasciare il territorio comunale , a bordo di un’altra auto. Un’operazione non routinaria.

"Sono orgoglioso dei miei uomini e del loro operato che permette di conseguire risultati significativi nell’azione di prevenzione – dice il comandante della polizia locale Antonio Pierni –. Risorse umane e tecnologiche sono alla base di un lavoro efficace, quale è stato in questo caso. La telecamera può poco senza l’intelligence. Ma sicuramente è un’alleata preziosa. Farla franca, in situazioni specifiche, è sempre più difficile".

Monica Autunno