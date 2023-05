Pregiudicati e spaccio: chiusi tre locali

Sospensione della licenza per tre locali. Lo ha disposto il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo per contrastare i fenomeni di criminalità. Sette giorni di stop per il “Bar Gelateria Celentano” di via Madre Picco 8 in zona Crescenzago, risultato essere frequentato da persone pregiudicate per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora: 15 giorni al “ Bar Lessona ”, a Quarto Oggiaro, per lo stesso motivo. Perché, nel corso dei numerosi controlli svolti dalla polizia negli ultimi mesi, tra i tavoli sono stati identificati ogni volta dei clienti pregiudicati. ll locale era stato già destinatario nel 2021 di un decreto di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, per analoghe problematiche.

Ancora: provvedimento di sospensione per 15 giorni al “ Bar Tavola Fredda” in via Firenze 50 a Sesto San Giovanni. Qui, lo scorso marzo, polizia e carabinieri sono intervenuti a seguito di una violenta lite tra due avventori in forte stato di alterazione, uno dei quali ha cercato di colpire le forze dell’ordine con dei cocci di bottiglia .