Pre e post scuola a Garbagnate Milanese: ecco la mappa

Il Comune di Garbagnate informa dei servizi di pre e post scuola attivati per il nuovo anno scolastico. In alcuni plessi scolastici i servizi non verranno attivati per mancanza di iscrizioni o per il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni. Il pre e il post scuola saranno comunque attivato a partire dall’inizio dell’orario scolastico regolare, nelle prime settimane di settembre.

Nelle scuole dell’infanzia “Magnolia” di via Villoresi saranno disponibili entrambi i servizi di pre e post scuola. Lo stesso vale per la scuola dell’ infanzia “Quinto Profili” di via Stelvio e per la scuola dell’infanzia “Scoiattolo” di via Foscolo. Non ci saranno invece i servizi di pre e post scuola per la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di via Ceresio, per la scuola dell’infanzia "Rodari" di via Bolzano.

Per quanto riguarda le scuole elementari, i servizi di pre e post scuola saranno attivati nella scuola “Wojtyla” di via Varese, nella scuola “Quinto Profili” di via Stelvio, nella “Aldo Moro” di via Pasubio e nella “Salvador Allende“ di via Milano. Nella scuola elementare “Gramsci” di via Ceresio sarà disponibile il pre scuola mentre non lo sarà il post scuola.

Il pre e post scuola è un intervallo di tempo prima dell’inizio o dopo la fine delle lezioni scolastiche in cui i bambini sono accolti e curati da alcuni responsabili. Nel pre e post scuola si svolgono attività sussidiarie, didattiche, sportive, ricreative. Questo servizio è organizzato per agevolare le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia ed elementari a conciliare gli orari lavorativi dei genitori con quelli scolastici.

