Pranzo di Ferragosto all’Opera Cardinal Ferrari, 24 volontari servono il pranzo a oltre 200 senza fissa dimora

Milano, 15 agosto 2024 – “Un pienone anche quest’anno, ne siamo molto felici. Tra l’altro, essendo l’Opera una delle poche strutture aperte anche oggi, i nostri Carissimi hanno portato a loro volta degli ospiti così da condividere con loro un giorno di festa”. Queste le parole di Jean Pierre Bichard, Responsabile dei Volontari dell’Opera Cardinal Ferrari che mai come quest’anno, insieme ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per accogliere chi è meno fortunato, ha dato rifugio ai numerosi senza dimora, offrendo un pasto, una doccia o un cambio d’abiti asciutto dopo notti difficili.

Come nella giornata di oggi che ha ospitato come di consueto, il Grande Pranzo di Ferragosto, presso la storica sede in via Boeri. A servire alla tavola, con il sorriso in volto e la generosità nel cuore, una squadra di 24 volontari che si è dedicata a 220 persone tra i Carissimi dell’Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno e alle tante famiglie che vivono in condizioni di povertà.

Un momento tradizionale dell’Opera che quest’anno si connota di un importante novità: la nuova presidenza di Luciano Gualzetti, primo direttore laico nella storia di Caritas Ambrosiana, con un lungo percorso di impegno professionale nel settore umanitario. Presente al Grande Pranzo, inoltre, Msg. Luca Bressan, che ha portato anche i saluti dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, che quest’anno non ha potuto presenziare perché all’estero.

A indossare il grembiule e servire alla tavola i preziosi volontari, gli angeli dell’estate all’Opera Cardinal Ferrari: 24, come il signor Roberto e sua moglie; Roberta e suo marito Giorgio, che fanno parte di una generazione di volontari, insieme a Renata, volontaria all'accoglienza da oltre 30 anni, il figlio Carlo che ha fatto servizio civile oltre 30 anni fa, la nipote Marta che fa volontariato estivo. Il pranzo è stato di ben 5 portate, con antipasto a base di bresaola, uova sode, crocchette e insalata russa; un primo sostanzioso a base di lasagne al pesto; tacchino tonnato con patate al forno per secondo; frutta dolce e caffè per finire, tutto generosamente donato dallo storico partner LIDL Italia.

“Il Grande Pranzo è un'azione concreta che, tre volte all'anno, dimostra come si possa essere al servizio dei più fragili in modo diretto. È una testimonianza tangibile della carità, offrendo una risposta concreta a diverse forme di fragilità, dai senza dimora alle famiglie cadute in povertà, fino agli ammalati. L'Opera Cardinal Ferrari mette a disposizione i propri servizi gratuiti e le proprie strutture per questi scopi. Qui, in questa casa, quando qualcuno è in difficoltà, c'è sempre la possibilità di un aiuto concreto. Per rendere possibile tutto questo, è fondamentale l'impegno di tutti i volontari, la cui presenza assicura un intervento costante”, ha commentato il nuovo Presidente Luciano Gualzetti.