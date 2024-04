Pranzo collettivo al Parco Nord per i fondi destinati alla Balossa

In occasione della Giornata mondiale della Terra, il Parco Nord Milano organizza una risottata collettiva nella cascina di via Clerici: l’appuntamento sarà domenica per pranzo. Tolte le spese vive, il resto del ricavato andrà a sostenere la campagna di raccolta fondi Insieme per la Terra, lanciata due anni fa per la trasformazione dei terreni della Balossa. Il Parco ha infatti contratto un mutuo di 1,7 milioni con Cassa depositi e prestiti, da restituire in 29 anni, per l’acquisto di quasi 18 nuovi terreni, a confine tra Cormano e Novate Milanese, così da restituirli alla collettività e alla biodiversità. Fino a oggi, grazie alle iniziative di supporto alla campagna, sono stati raccolti circa 22mila euro. "Si tratta di eventi ciclici che leghiamo anche a questa finalità. Tra pochi mesi ci sarà la nuova edizione del Festival della Biodiversità e anche in quell’occasione rilanceremo Insieme per la Terra", ha annunciato il presidente Marzio Marzorati. Questo weekend si possono ancora comprare i quadri di Pinuccia Mazzocco esposti nella Cascina di via Clerici e donati al Parco.La.La.