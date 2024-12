Pranzi di solidarietà per i poveri. I giovani del Corvetto dagli anziani

Natale solidale e di condivisione a Milano, dall’Opera Cardinal Ferrari al Corvetto, con la Comunità di Sant’Egidio.

Nella storica mensa di via Boeri sono stati serviti oltre 215 pasti ai senza dimora e alle persone in difficoltà. A partecipare al pranzo di Natale anche l’arcivescovo Mario Delpini: "Mentre ci prepariamo a entrare nell’Anno Santo del Giubileo, il Papa ci invita a essere pellegrini di speranza, ad avere fiducia nelle promesse che il Signore ha seminato nei nostri cuori. Siamo chiamati a non stancarci mai di operare per il bene, a credere nella possibilità di migliorare la nostra condizione personale e quella del mondo che ci circonda", ha sottolineato ringraziando i “Seminatori di Gioia”, i volontari di Opera Cardinal Ferrari.

Tredici i pranzi e le feste di Sant’Egidio con 2.200 invitati, tra i quali rifugiati e famiglie del Corvetto, anziani soli e famiglie rom, adolescenti delle “Scuole della pace“ e bambini.

Una ventina di ragazzi del Corvetto, che frequentano le superiori e i primi anni dell’università e che fanno parte del movimento dei “Giovani per la pace“ di Sant’Egidio, il 25 dicembre hanno anche organizzato un pranzo all’interno dell’Rsa Virgilio Ferrari per gli anziani che non potevano uscire dall’istituto. E durante l’anno l’impegno continua, incontrando e portando compagnia agli anziani soli del quartiere.

Si.Ba.