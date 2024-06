Pozza espugna Cesano. Baj trionfa a Gaggiano. Reina vince a Cusago. Trezzano torna alle urne

Vince la coalizione di centrosinistra a Cesano Boscone, mantenendo la continuità politica degli ultimi mandati. Il sindaco eletto è il 39enne Marco Pozza, ingegnere e già assessore nella passata giunta. Gli elettori, 18.247 (votanti 10.278; schede nulle 188, bianche 87, contestate 6) hanno espresso la propria preferenza scegliendolo alla candidata del centrodestra Adriana Gammino, che ha ottenuto il 44,77%. Con il 55.23%, Pozza, tra le fila del Pd, succede al mandato del vicesindaco Salvatore Gattuso, alla guida della città per circa un anno dopo l’elezione dell’ex primo cittadino Simone Negri, anche lui Pd, come consigliere in Regione. Il dem Pozza, sostenuto anche dalle liste "Il futuro in Comune", "Civicamente Cesano" e Movimento 5 Stelle, ha dedicato la vittoria "alla mia compagna Martina.

Ringrazio tutta la squadra, unita negli obiettivi e la mia famiglia per il sostegno - ha dichiarato Pozza subito dopo la vittoria -. Ora si continua a lavorare con impegno e rispetto delle esigenze cittadine". A Trezzano sul Naviglio (17.114 elettori) si andrà al ballottaggio. La candidata civica Sandra Volpe, sostenuta dalla sua lista "Trezzano con Sandra", Pd, "Trezzano Oltre" e Movimento 5 Stelle, ha ottenuto (nel momento in cui scriviamo, quindi con ancora degli scrutini aperti) circa il 45%, contro il 49% del candidato di centrodestra (Fratelli d’Italia, "Morandi sindaco", Forza Italia, Lega e Noi Moderati) Giuseppe Morandi. Entrambi sono pronti "ad affrontare questa sfida" - commenta Volpe -. Morandi si dice "pronto per il ballottaggio. Porteremo avanti il nostro programma. La città ha dimostrato che vuole un cambiamento". Il terzio candidato Vittorio Ciocca si ferma circa al 7%.A Gaggiano la lista "Vivi Gaggiano" a sostegno di Enrico Baj ha trionfato con il 59,19%, contro il 40,81% di "Insieme per Gaggiano" che ha candidato la ex vicesindaca Marzia Zucca. Su 7.471 elettori i votanti sono stati 4.936, con 89 schede nulle e 69 schede bianche.

"È il coronamento di un lavoro pragmatico di opposizione fatto in questi anni - ha dichiarato Baj -. C’era tanta insoddisfazione da parte dei cittadini, ora creiamo un gruppo fatto di esperienza e con tanti giovani. Si inizia subito a lavorare". Voglia di cambiamento anche a Cusago: i 2.673 votanti (su 3.846 elettori; 53 schede nulle e 59 schede bianche) hanno scelto, con il 53,92% il candidato della lista "Siamo Cusago", Gianmarco Reina, battendo l’ex sindaco uscente Gianni Triulzi, sostenuto dalla lista civica "La nostra Cusago" che ha ottenuto il 46,08%. "Una vittoria per tutta la squadra - ha commentato il neo sindaco -. Ora iniziamo a lavorare per valorizzare il territorio, le tradizioni, partendo dalle esigenze dei cittadini e impegnandoci per creare un nuovo e necessario senso di comunità, fatto di ascolto e vicinanza".

Francesca Grillo