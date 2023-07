Potatura e rimozione alberi morti e pericolosi a Novate Milanese

Sono iniziati gli interventi di abbattimento e sistemazione degli alberi morti del patrimonio verde di Novate Milanese. I lavori in corso rientrano nel quadro complessivo degli interventi programmati dall’amministrazione comunale sul verde cittadino per garantirne la cura e la sicurezza. "Sono lavori mirati all’abbattimento degli alberi morti situati nelle aree verdi pubbliche, censiti nell’ultima indagine agronomica e che costituivano un problema sul versante della sicurezza per la carenza dei requisiti di staticità dovuta alla morte delle radici", spiegano dal Comune. Tutti gli alberi abbattuti saranno prontamente sostituiti da nuove essenze che verranno piantate sul territorio comunale secondo le indicazioni fornite dagli agronomi che hanno individuato le zone più adatte al loro sviluppo, evitando sovraffollamenti e situazioni poco idonee alla loro crescita, mantenendo così inalterato il saldo del patrimonio arboreo comunale.

Davide Falco