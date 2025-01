Posto definitivo al dottor Mahmoud Esmaieli

A partire dal 2 gennaio 2025, il dottor Mahmoud Esmaieli è stato assegnato come medico di base definitivo a Carpiano, dove lo stesso professionista era in servizio già dal 4 novembre 2024. A renderlo noto è il Comune, dove aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’Asst Melegnano Martesana. Carpiano è tra le realtà del Sud Milano dove, nel 2024, si erano create pesanti criticità sul fronte dei medici di base, tant’è che Asst e Municipio erano corsi ai ripari con l’istituzione di un ambulatorio provvisorio, rimasto in attività per alcuni mesi. L’arrivo del dottor Esmaieli ha contribuito a sanare la situazione. Anche a Paullo, nell’anno da poco concluso, la carenza di medici di famiglia ha fatto sentire i suoi contraccolpi: anche in quel caso è stato attivato un ambulatorio temporaneo, nato dalla collaborazione tra Asst e Comune. Queste situazioni sono la riprova che la mancanza di pediatri e medici di base è ormai un problema diffuso in molti contesti geografici, e l’hinterland di Milano non fa eccezione. A farne le spese sono soprattutto anziani e disabili. A.Z.