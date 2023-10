Posti per docenti e "orientatori"

Afol Metropolitana è alla ricerca di diversi profili professionali con partita Iva per i propri servizi al lavoro e alla formazione, come orientatori per i servizi di politiche attive del lavoro (codice 4324), psicologi per i servizi di inserimento mirato di persone con invalidità (codice 4323), docenti di informatica e di logistica per i corsi di formazione rivolti a persone disoccupate (codice 4411). Per queste posizioni è possibile candidarsi sul sito www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro, indicando il codice della posizione. Afolmet, inoltre, ricerca docenti di sostegno, informatica, inglese e francese, educazione motoria e tecnici di laboratorio per i propri centri di formazione professionale. In questo caso le figure saranno inserite con contratto di somministrazione ed è possibile inviare il proprio curriculum a cs@afolmet.it. Gli studenti o i laureati che volessero conoscere meglio le professionalità dei servizi al lavoro e formativi di Afol, o più in generale i vantaggi e le opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione e nel terzo settore, possono partecipare il 26 ottobre al Career day Proud to be good nell’ambito del Festival del Valore Pubblico promosso dall’Università degli Studi Milano Bicocca. Al Career day sarà possibile incontrare il team di Afol Metropolitana nello stand dedicato, conoscere le storie professionali di che ne fa parte e le opportunità di stage e di lavoro disponibili. L’appuntamento è per giovedì 26 ottobre dalle 9.30 alle 15 allo spazio Agorà dell’Università Milano Bicocca, al piano terra dell’edificio U6, in piazza dell’Ateneo Nuovo 1 a Milano. Per partecipare è possibile iscriversi nella pagina dedicata all’evento su www.unimib.it