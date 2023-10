Posti di blocco notturni a Sesto San Giovanni: record di multati

È stato un fine settimana di controlli straordinari sul territorio da parte della polizia locale, grazie al progetto Smart di Regione Lombardia, di cui Sesto è stato il Comune capofila. Gli agenti hanno presidiato i punti più sensibili della città nelle ore serali e notturne, con un’attenzione particolare a piazza Trento e Trieste, simbolo dei problemi di ordine pubblico degli ultimi mesi. Complessivamente sono state identificate 154 persone ed elevate 4.882 euro di sanzioni. I ghisa hanno effettuato posti di blocco nel centro storico, in via Cesare da Sesto e in via Garibaldi, in via Cavallotti e in via XXIV Maggio. Non sono mancati i controlli in via Piave e in viale Marelli, altra zona critica dove quest’estate un ragazzo era stato accoltellato e lasciato in gravissime condizioni per strada, fuori da un locale di piazza Montanelli. Infine, è stato predisposto uno stazionamento degli agenti in piazza Trento e Trieste, dove in queste settimane l’Amministrazione ha deciso di intensificare il presidio dopo gli ultimi eventi violenti e dopo l’appello lanciato dai residenti per avere più controlli e sicurezza. A Cinisello il comando ha invece effettuato posti di blocco a Sant’Eusebio, tra via Cilea e via Del Carroccio, in centro in piazza Gramsci, in via Lincoln, in via Sant’Antonio, in viale Matteotti e via Milanese. In totale, sono stati controllati 160 veicoli, accertate 27 violazioni amministrative, poste in fermo 3 auto ed è stato foto-segnalato uno straniero, che guidava in stato di ebbrezza e al quale erano state contestate irregolarità nel permesso di soggiorno.

La.La.