Milano, 11 dicembre 2018 - Manutenzione straordinaria in vista per il ponte di via Farini. I lavori daranno un nuovo volto a questo colosso «che non ha nessun problema a livello strutturale», sottolineano sia dal Comune e sia dalle Ferrovie, ma che ha bisogno di restyling.

Le porzioni di intonaco ammalorate sono già state rimosse nei mesi scorsi a cura di Rfi, ora è il momento di pensare al progetto che sarà pronto entro i primi tre mesi del prossimo anno. Non c’è ancora una data prevista sull’inizio degli interventi ma questa è una risposta ai cittadini del quartiere che la scorsa settimana avevano protestato per i disagi dovuti al nuovo tragitto del bus 70: «Ripristinate al più presto il percorso originario», la richiesta al Comune presentata dal comitato di via Valtellina e dintorni che ha raccolto le segnalazioni di cittadini, in particolare dei più anziani, per i quali i cambiamenti (temporanei) rappresentano un problema dovendo servirsi di più mezzi alternativi o allungare i tratti a piedi. Il tragitto è stato modificato lo scorso luglio, in attesa proprio dei lavori di manutenzione al ponte di via Farini. Un’insofferenza accentuata dal fatto che «di lavori non ne abbiamo visti, né conosciamo le tempistiche. E intanto sul ponte continuano a passare tram e altri mezzi», aveva sottolineato il presidente del comitato Raffaele Peccioli.

Oltre alle modifiche per il bus 70 è stato vietato il traffico di mezzi superiori ai 35 quintali, mentre i tram devono rallentare. In realtà, spiegano dalle Ferrovie, dei primi interventi sono stati già effettuati, eliminando le porzioni di intonaco malconce. «Lavori lontani dagli sguardi dei cittadini, avendo interessato la parte rivolta ai binari - commenta l’assessore alla Mobilità Marco Granelli -. Una volta che le Ferrovie presenteranno il progetto di manutenzione straordinaria, da condividere con il Comune, valuteremo quali modifiche apportare alla viabilità. Non si può valutare adesso poiché non abbiamo ancora un’analisi sui carichi. Ora sono in corso carotaggi e sondaggi. Una volta che avremo il quadro, potremo decidere il da farsi e valutare anche quali mezzi potranno transitare sul ponte: la priorità deve essere data alla sicurezza».

Per ora, il tragitto della 70 resta questo: in direzione Monumentale M5/Maciachini M3 effettua servizio regolare fino a piazzale Maciachini. Poi, anziché in via Menabrea, svolta in viale Marche passando in via Lario, via Nava, viale Zara, viale Stelvio, via Valtellina. Verso Bruzzano, invece, dal capolinea provvisorio di Maciachini prosegue regolarmente. Non è coperto il tratto tra Maciachini e Monumentale. Le alternative sono metrò Lilla, tram 2, 4 e 33.