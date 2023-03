Ponte ciclopedonale: via la struttura in legno, arriva quella in acciaio

di Davide Falco

Torna la nuova passerella ciclo pedonale sulla via Brodolini, per collegare la città al parco Polì. Da più di un anno, la struttura che scavalcava la circonvallazione novatese era stata chiusa per motivi di sicurezza. La struttura in legno era diventata pericolante e deteriorata, tanto da non garantire più la sicurezza dei passanti. Da qualche mese, grazie a un lavoro notturno il ponte è stato smantellato, cambiando anche esteticamente il tratto della via. A breve si parla di qualche settimana, verrà montata una nuova struttura - questa volta in acciaio - e permetterà di ripristinare l’attraversamento verso l’area del parco della struttura sportiva Poli e relativo parco.

Per consentire la ricostruzione del passaggio, è probabile che ci saranno delle modifiche viabilistiche lungo la via Brodolini, per consentire il montaggio della struttura e il collaudo. In fase di smontaggio del precedente ponte, la strada era stata chiusa una notte tra sabato e domenica all’alba. "È un ponte, un attraversamento comodo per noi cittadini che permette di evitare di attraversare una strada in cui c’è molto traffico o peggio ancora, ove c’è la rotonda verso via Rimembranze. Si collega anche alla pista ciclopedonale ed è sempre stata utilizzata", spiega un gruppo di cittadini. Nonostante ci fossero state delle riparazioni alla vecchia struttura, il grado di ammaloramento del legno era in stato avanzato. L’attraversamento è spesso utilizzato anche da bambini e nonni che portano i nipotini nel parco a giocare e verso un’altra zona abitativa di Novate. "È giusto che venga svolta manutenzione alle strutture della città e vengano effettuati regolari controlli per la sicurezza di tutti. Specie di un ponticello piccolo ma utile ed importante per noi cittadini", spiegano degli abitanti della zona.

