Pomeriggio in Filanda con il romanziere Erba

Giacomo Matteotti, Divina Commedia, psicologia nella vita di tutti i giorni e storia del cinema: quattro corsi al via a Cernusco per saperne di più con lo storico, lo scrittore, il critico, l’insegnante. Temi affascinanti che promettono il tutto esaurito, dal delitto del deputato socialista a 100 anni dalla scomparsa, alla pietra miliare della letteratura italiana con tutti i suoi risvolti. La proposta di approfondimento pomeridiano è del Comune in collaborazione con la Libreria del Naviglio. Il 22 ottobre alle 17.30 in Filanda, in cattedra il romanziere-docente (e assessore) Marco Erba (nella foto). Da gennaio via ai corsi di Fotografia, Arte, Letteratura, Teologia, Psicologia. Per iscrizioni e info: 351.6166800 info@libreriadelnaviglio.it