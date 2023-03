Pollo “crudo” nella mensa scolastica, segnalazione all’istituto Stoppani di Milano

Alunni in mensa

Milano, nel panino del bimbo in gita con la scuola spunta un bullone

Per approfondire:

Non si è ancora spenta l’eco suscitata dal caso del bullone nel panino, che ha portato alle dimissioni del presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo, che già arriva una nuova segnalazione relativa alle mense servite dalla società che si occupa dei pasti negli asili e nelle scuole milanesi. L'ultima segnalazione dei commissari mensa arriva dall’istituto Stoppani. Ancora una volta si parla di pollo crudo.

Lo stesso prodotto che era finito nell'occhio del ciclone nei primi giorni di marzo alla scuola Giusti, dove era scattato lo "sciopero della carne": 200 genitori su 400 avevano scelto la dieta vegetariana. Le analisi dei campioni però avevano rilevato che il grado di cottura era nella norma, il colore rosastro era da imputare alla tipologia di carne. Alcune delle famiglie stanno però proseguendo con la dieta vegetariana. Anche nel caso della Stoppani la segnalazione è stata raccolta però da Milano Ristorazione e seguiranno verifiche.

Un caso quindi decisamente diverso da quello del bullone, trovato da un alunno nel panino fornito durante una gita scolastica e, secondo quanto ricostruito, caduto nell’impastatrice del fornitore di pane di Milano Ristorazione. A seguito di quell’incidente il Comune, ha fatto sapere il vicesindaco Anna Scavuzzo, “sta valutando se e come poter innalzare alcuni protocolli di sicurezza che già ad oggi risultano tra i più stringenti nel mondo della ristorazione collettiva". Mentre la presidente della commissione Educazione e Food policy, Marzia Pontone, ha stabilito di "costruire una commissione consiliare sui sistemi sviluppati in questi anni in materia di controlli”.