“Basta, mi butto”, agenti di polizia salvano una giovane che stava per gettarsi da un ponte

Dopo accese discussioni decide di farla finita, ma il tempestivo intervento della polizia locale evita la tragedia. Due agenti della polizia locale hanno salvato la vita a una donna che aveva deciso di buttarsi dal ponte del canale Muzza. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’attenzione degli agenti, impegnati nei controlli al traversino, è stata richiamata dai passanti per segnalare una donna che aveva già scavalcato il parapetto del ponte per buttarsi nel canale. Immediato l’intervento dei due agenti per metterla in salvo. Dopo averla calmata i due agenti, Paolo Castelli e Alice Malfer, sono riusciti a convincerla a mettersi in sicurezza con il loro aiuto. La donna, di origini sudamericane, in compagnia di altre tre persone, due uomini e un’altra donna tutti connazionali, era diretta al traversino ma la pattuglia della polizia locale aveva vietato l’ingresso al gruppetto. I quattro hanno deciso quindi di recarsi al parco dell’Isola Borromeo. Durante il tragitto, secondo testimonianze, è nata un’aspra discussione che avrebbe portato una delle quattro componenti del gruppo alla drastica decisione di farla finita.

L’intervento immediato dell’agente Alice Malfer è riuscito a convincere la donna a ripensare al tragico gesto dopo aver instaurato un dialogo persuasivo. "Voglio congratularmi con i due agenti – dice Massimo Caiani comandante della polizia locale di Cassano – che hanno salvato la vita alla donna che aveva deciso di buttarsi nella Muzza. Il loro intervento immediato e il comportamento adottato dimostrano la grande professionalità degli agenti di polizia locale". La donna è stata poi accompagnata dalla polizia locale all’Isola Borromeo dove gli agenti hanno ascoltato il resto del gruppo per fare chiarezza su quanto era accaduto.