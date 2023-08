Polizia locale Rho: dotazioni nuove e controlli serali estivi

Pattuglie serali ad agosto e controlli stradali nei week end di settembre, grazie a un progetto finanziato da Regione Lombardia. Nel frattempo, corsi di formazione per l’utilizzo degli spray antiaggressione e dei bastoni distanziatori. Sei agenti li hanno già terminati e da giorni sono a disposizione delle pattuglie. La polizia locale di Rho anche nelle prossime settimane estive continua con servizi straordinari di controllo del territorio, oltre alle due pattuglie di turno al mattino e alle due nel pomeriggio. A settembre si raddoppia: nei week end in cui sono previsti eventi locali che portano molta gente, le pattuglie effettueranno servizi aggiuntivi l’8 e 9 settembre, il 15 e 16 settembre e il 22 e 23 settembre. "Non abbassiamo la guardia in estate e abbiamo iniziato ad utilizzare le nuove dotazioni - conferma il comandante Antonino Frisone - continuano anche nei prossimi giorni i servizi serali, integrati con la presenza della Protezione civile, che sta dando una mano in questi mesi. Ci apprestiamo a organizzare servizi particolari in settembre grazie all’acquisto di pre test per individuare l’uso di alcol alla guida e di macchinari per verificare il consumo di stupefacenti. Al momento abbiamo una quarantina di agenti e attendiamo l’arrivo di altri sei colleghi".

Roberta Rampini