"Polizia Locale indaga su sversamento di olio esausto nei tombini di Rozzano"

Olio esausto per la cottura dei cibi nei tombini delle acque chiare, indagati i gestori di un locale. La polizia locale ha riscontrato versamenti illeciti di materiale oleoso nei tombini in via Val d’Aosta. Sotto accusa un’attività commerciale che si liberava dei liquidi esausti sversandoli direttamente nei tombini. Ai due gli agenti della polizia locale sono arrivati a conclusione di un’indagine che ha condotto al sequestro di alcuni fusti di olio vuoti. L’indagine è iniziata grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che hanno chiamato la centrale della polizia locale. Gli agenti hanno appurato che si trattava di versamenti illeciti di materiale oleoso da parte di un’attività commerciale della zona, in violazione del testo unico ambientale. I titolari dell’attività sono stati indagati per inquinamento del sottosuolo.Mas.Sag.