Polizia locale: "Fare squadra la scelta giusta"

Sessantaquattro incidenti, 7mila sanzioni, oltre 33mila controlli, una fitta attività di polizia giudiziaria: pronti i dati 2023 della polizia locale Centro Martesana, che da anni raggruppa i Comuni di Cassina, Bussero e Pessano con Bornago, "alleanza vincente, ha consentito in questi anni di potenziare le attività e di ottimizzare le risorse". Gli agenti al comando di Alessio Bosco (nella foto) sono attualmente 21, organico che sarà a breve implementato con la sostituzione di due dimissionari. Intanto, ecco qualche dato. Sono stati 64 gli incidenti rilevati, in calo, qui come altrove, rispetto all’anno precedente, e di questi 21 con feriti. Circa 7mila le multe comminate (di cui 5mila sul territorio cassinese), e ben 33mila 500 i veicoli controllati dalle pattuglie. Nel corso delle attività sono state sequestrate 69 patenti di guida, sette delle quali sospese per guida in stato di ebbrezza. Non solo multe o attività su strada.

Nel corso dell’anno gli agenti hanno fermato 9 immigrati clandestini, sgomberato 3 campi nomadi abusivi, denunciato un cittadino per "furto di identità" e sigillato tre attività non in regola con i permessi. "I nostri agenti, gli ufficiali e gli amministrativi che supportano l’attività operativa - così Elisa Balconi, il sindaco - hanno lavorato bene e i risultati si sono visti. Ringrazio il comandante Bosco". Così Bosco: "I numeri sono quelli degli obiettivi, che abbiamo raggiunto". E i sindaci degli altri due Comuni consorziati, Alberto Villa per Pessano e Massimo Vadori per Bussero: "Fare squadra, la scelta giusta". M.A.