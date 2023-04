Pochi giovani E fra i tavoli arrivano over 50

Le offerte di lavoro, nel settore della ristorazione, non mancano. L’ultima è quella della catena italiana di ristoranti-birrerie in stile bavarese Löwengrube, che apre un nuovo locale in zona Porta Romana (al posto dello storico Kapuziner Platz, altra catena in stile bavarese) e ha aperto una selezione per assumere 40 cuochi e camerieri. Un risiko di nuove aperture e cambi di gestione che muove il mercato del lavoro nel settore. "Le imprese fanno ancora fatica a trovare personale – spiega Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano – anche per l’alto costo della vita a Milano che, a fronte di retribuzioni in linea con il settore, scoraggia i giovani dal trasferimento da altre zone d’Italia. Riscontriamo quindi una crescita delle candidature da parte di persone con più di 50 anni, disposte a lavorare come cuochi e camerieri, e ad accettare sacrifici come il lavoro serale o nel fine settimana. Le imprese stanno inserendo negli organici, con risultati positivi, anche persone che per la loro età in altri anni sarebbero state scartate". Un "deficit di forza lavoro" che non riguarda solo la ristorazione, ma anche altre attività commerciali. Dagli ultimi dati dell’Osservatorio mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano emerge una curva degli avviamenti (cioè dei nuovi contratti) in crescita nel commercio. E un precariato ancora diffuso, con

un largo ricorso a contratti di breve o brevissima durata.

