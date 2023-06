Pnrr, arrivano 11,5 miliardi "Rete di controlli carente Così i criminali fanno affari"

di Andrea Gianni

Sulla Lombardia cade una pioggia di denaro, per l’esattezza 11,5 miliardi di euro. Risorse relative al Pnrr e al Fondo complementare, di cui circa 2,1 miliardi che prevedono la Regione come soggetto attuatore. E i sindacati Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme su "legalità e sicurezza", anche in vista dell’altra partita che si sta giocando, quella dei progetti legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un tema sollevato durante l’ultimo incontro con il consigliere regionale Giulio Gallera, presidente della commissione speciale sul Pnrr, che è stato anche l’occasione per fare il punto sulla distribuzione delle risorse nelle sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" sono stati assegnati oltre 797 milioni di euro. La seconda missione, "rivoluzione verde e transizione ecologica" ha il peso maggiore in assoluto: poco meno di 4 miliardi e 480 milioni di euro. Per la missione 3, "infrastrutture per mobilità sostenibile", circa 3 miliardi di euro. "Istruzione e ricerca" valgono un miliardo e 500 milioni di euro. Ai progetti della quinta missione, "inclusione e coesione", sono destinati un miliardo e 600 milioni. All’ultima missione, la "salute", sono assegnati poco più di un miliardo e 300 milioni.

Risorse nuove, dopo anni di spending review e tagli per gli enti locali, sulle quali potrebbe mettere le mani la criminalità organizzata infiltrandosi in appalti e subappalti. I sindacati confederali hanno chiesto il rispetto del protocollo firmato lo scorso 15 dicembre su legalità e sicurezza, che da molti enti non è stato ancora recepito. E la creazione, attraverso la neonata commissione al Pirellone, di una cabina di regia con la Regione Lombardia, come prevede l’accordo sottoscritto con il governo Draghi.

"Il dibattito acceso dalla politica a livello nazionale – spiega il segretario regionale della Uil Milano e Lombardia, Enrico Vizza –, passando anche dai recenti fatti che hanno coinvolto la Corte dei Conti, ci preoccupa non poco. Senza cabina di regia e senza controlli si rischia di arrivare “lunghi“ passando a una fase di emergenza dove, proprio perché emergenza, rischia di saltare ogni vigilanza sugli interventi. E questo può portare all’infiltrazione della criminalità". Sul tavolo anche il problema della carenza di personale nei piccoli Comuni, insufficiente per seguire i progetti. "Paradossalmente – spiega Vizza – i grandi centri rischiano di assorbire tutte le risorse senza nemmeno aver convocato, come previsto, le cabine di regia con i sindacati. Ne è un esempio Milano, dove noi stiamo ancora aspettando nonostante i ripetuti solleciti al sindaco Sala, la costituzione della cabina di regia".