“Plastic free” avanti tutta Il vicepresidente della Camera riceve i Comuni virtuosi

di Monica Autunno

In marzo il Comune era stato premiato a Bologna insieme ad altri 67 centri “virtuosi” italiani; nei giorni scorsi la trasferta a Roma, per un meeting su ambiente e rifiuti a Montecitorio: ancora una volta sotto l’egida del progetto “Plastic free”. In rappresentanza di Cassina e della Martesana l’assessore all’ambiente Fabio Varisco e la sindaca Elisa Balconi: il Comune cassinese ha aderito al progetto ormai da tempo e promosso in due anni numerose uscite di raccolta, iniziative di sensibilizzazione, progetti in collaborazione con le scuole. L’ultima giornata d’“offensiva” alla plastica è stata proprio in questi giorni, nel cuore dell’area industriale che, da sempre, detiene un triste record d’abbandono di pattume. "In marzo – spiega Varisco – quando fummo premiati al palazzo Re Enzo di Bologna, era presente, con molte altre autorità, il vicepresidente della Camera Sergio Costa. Era stato proprio lui a promettere a tutti i Comuni premiati quel giorno che ci sarebbe stato un secondo ritrovo a Roma. Così è stato. Siamo stati ricevuti nella Sala della Regina, è stata un’occasione preziosa per fare il punto sul progetto e su un suo possibile ulteriore sviluppo". Associazione Plastic free onlus e Comuni partecipanti hanno già una scaletta di temi e proposte di miglioria: "Sin dal principio il progetto, nonostante il nome, non è stato di mera raccolta della plastica. Le richieste riguarderanno un incremento e maggiore attenzione alla raccolta di mozziconi, pneumatici abbandonati, un problema veramente importante, e palloncini. Quelli che si lanciano in aria per eventi, cerimonie e sagre".

Mentre il progetto cresce a livello nazionale (un prossimo raduno è previsto a Milano) a Cassina le iniziative non si fermano. Nei giorni scorsi una pulizia straordinaria fra alzaia del naviglio, zona industriale e centro storico ha consentito di raccogliere, fra plastica e vetro, oltre 90 chili di rifiuti. "Crediamo molto in questo percorso, e queste iniziative non vogliono certamente sostituirsi alla normale attività di pulizia delle strade. Sono qualche cosa di più: attività collaterali segno tangibile di attenzione all’ambiente". Fra le prossime iniziative una “passeggiata ambientale” da organizzarsi nel periodo estivo.