Pizzaiolo esperto d’asporto o aiuto pizzaiolo

Pizzaiolo/a, 1 posto

Sede di lavoro: Arese

Contratto: determinato 3 mesi

La risorsa si occuperà della preparazione dell’impasto, della linea per il servizio, della creazione delle pizze e di infornarle, della pulizia delle postazione al termine di ogni servizio e di tutto ciò che concerne le attività di una pizzeria principalmente d’asporto

Profilo ideale: il candidato ideale ha esperienza consolidata nella mansione e preferibilmente nel settore dell’asporto, si valuta l’inserimento di un aiuto pizzaiolo con un minimo di autonomia; gli è agevole arrivare presso il posto di lavoro ad Arese; è disponibile e ha voglia di mettersi in gioco in una professione impegnativa. Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali – indicativamente turni dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 (chiusura martedì) Per info sulle offerte: Afolmet.it