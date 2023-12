"Più sicurezza". Firmano in 2.500

Duemilacinquecento firme per potenziare la sicurezza a San Giuliano. Le hanno raccolte, con una petizione popolare, i partiti di centrodestra oggi al governo della città. L’appello, promosso da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e ViviAmo San Giuliano, è rivolto a Questura e Prefettura; tra le richieste anche quella di avere sul territorio un Commissariato di Polizia.

"Riteniamo che una città come San Giuliano, con 40mila abitanti e un’estensione territoriale di 30 chilometri quadrati, abbia tutte le caratteristiche per essere sede di un Commissariato, così da affiancare con ulteriori uomini e risorse l’attività già svolta da carabinieri e polizia locale", afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Castelgrande (FdI). Con la petizione si chiede inoltre "un maggior numero di militari per la Tenenza dei carabinieri di San Giuliano, così da avere almeno due auto sul territorio, specialmente nelle ore serali e notturne". E si rilancia sulla necessità di una "repressione seria e capillare delle aree, dov’è presente lo spaccio di stupefacenti, e di un allontanamento dei clandestini oggetto di foglio di via e più volte denunciati".

"Da parte nostra – prosegue Castelgrande -, abbiamo avviato un progressivo potenziamento dell’organico e dell’orario della polizia locale. Intendiamo proseguire su questa strada, e anche su quella dell’incremento della videosorveglianza. Ma serve un segnale forte anche da parte delle istituzioni superiori".

A San Giuliano il tema della sicurezza è tornato sotto i riflettori negli ultimi giorni, in seguito all’accoltellamento di tre marocchini, aggrediti a colpi di arma bianca al culmine di un litigio. In fuga gli aggressori.

Alessandra Zanardi