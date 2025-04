"Più funzionale e accogliente per i viaggiatori"

Al via un progetto di riqualificazione della stazione Centrale da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il Gruppo FS italiane, dopo quasi 20 anni dall’ultimo. Gli interventi sono mirati a rispondere ai cambiamenti, dalla crescita dei flussi di viaggiatori, aumentati con l’affermazione dell’Alta Velocità, a una maggiore sensibilità verso la sostenibilità, che rende il treno un mezzo di trasporto sempre più privilegiato. I tappeti mobili saranno sostituiti con scale mobili di ultima generazione, più efficienti e meno ingombranti. E il sistema di collegamenti sarà più diretto e funzionale. I lavori saranno suddivisi in 4 fasi, le prime due verso piazza IV Novembre, le altre verso piazza Luigi di Savoia. Fine dei lavori: entro il 2026, in una città che è sempre più meta di viaggiatori. Nel 2024 ne ha registrati oltre 9 milioni (+ 6,9%).